Премьер-министр Швеции оценил реакции на призыв готовиться к войне

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Реакции в Швеции на предупреждение о возможной войне и подготовке к ней являются чрезмерными. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в программе Sveriges Radio.

"Сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге, но очевидно, что риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос", – подчеркнул политик.

8 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин заявил, что в стране может произойти война, гражданам следует быть готовыми к боевым действиям.

Он призвал шведов к действиям, которые помогут укрепить стабильность в государстве. Вместе с тем Булин выразил обеспокоенность тем, что перевооружение гражданской обороны идет медленно.

Также полиция безопасности Швеции сообщила, что уровень террористической угрозы в государстве продолжает оставаться на прежнем уровне – четыре по пятибалльной шкале.

Между тем в СМИ писали, что комиссия по международным делам парламента Турции одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Документ вынесут на голосование Генассамблеи парламента, дата которого пока остается неизвестной.