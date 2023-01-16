Клишас оценил призыв Еврокомиссии отменить плату за пролет над Сибирью

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас прокомментировал требование Еврокомиссии к России прекратить брать плату с иностранных авиакомпаний за пролет над Сибирью.

"Сама постановка вопроса со стороны недрузей <...> уже звучит комично. Пусть лучше скажут спасибо России, что им пока над Украиной можно летать", – написал Клишас в своем телеграм-канале.

Предложение Еврокомиссии также раскритиковал сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что РФ справедливо берет плату с авиакомпаний, которые летают над Сибирью.

Политик напомнил, что такой сбор был введен еще в начале 1990-х годов, он в том числе обусловлен вредом для экологии, который наносят выхлопные газы самолетов. Джабаров назвал предложение ЕК неприличным и призвал страны Запада перестать "дурить" Россию и намекать на возможную отмену авиаограничений в Евросоюзе.

Ранее руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей потребовал от России прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за пролеты над Сибирью. По его мнению, это должно произойти, когда у ЕС "появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства".

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