Движение "Маньяки. Культ убийств" признали террористической организацией в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение "Маньяки. Культ убийств" (другое название – "Молодежь, которая улыбается") признали террористической организацией в России. Такое решение принял Верховный суд России 16 января.

"Судом удовлетворен иск генерального прокурора РФ о признании террористической организацией международного движения "Маньяки. Культ убийств" и запрете его деятельности на территории РФ", – передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что движение, которое основано на идеологии нацистов, изначально появилось на Украине. Организация якобы нацелена на образование расово чистого государства.

Движение пропагандирует насилие и призывает к совершению убийств, в результате чего может произойти рост социальной напряженности и сформироваться атмосфера страха.

В декабре генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Верховный суд признать террористической организацией и запретить движение "Маньяки. Культ убийств" (другие названия – "Молодежь, которая улыбается", "Маньяки. Культ убийц").

В ведомстве считают, что деятельность "М.К.У" представляет угрозу безопасности общества и государства.

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