В Минобороны опровергли сообщения СМИ об ударах ВКС РФ по Идлибу

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Руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ об ударах ВКС России по гражданским объектам в Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в Идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности", – заявил специалист.

Боренков также подчеркнул, что российские военнослужащие не осуществляют боевые вылеты с момента принятия режима прекращения огня в зоне деэскалации. Соответствующее распоряжение о прекращении боевых действий было принято с 9 января 2020 года.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг 16 января сирийские правительственные войска начали боевую операцию в Идлибе. Армейские подразделения вошли в населенные пункты Абу-Джариф и Телль-Хатра, расположенные на востоке провинции.

