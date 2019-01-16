В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о рисках "Северного потока – 2"

Президент Украины Петр Порошенко лукавит, когда говорит о рисках "Северного потока – 2" для Европы. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
"Порошенко опять ставит вопрос с ног на голову. Появление альтернативного поступления энергоресурсов – благо для Европы. Было плохо, когда использовалась только газотранспортная система Украины без других вариантов", – сказал он в беседе с RT.
Депутат отметил, что поставки в обход украинской ГТС существенно снизят стоимость газа и облегчат жизнь европейцам.
Ранее Петр Порошенко и президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка обсудили в Киеве тему энергетической безопасности ЕС и риски реализации "Северного потока – 2".
Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Длина магистрали составит свыше 1,2 тысячи километров, 370 из них уже проложены. Разрешение на строительство "Северного потока – 2" дали четыре из пяти стран, через воды которых пройдут сдвоенные трубопроводы. С ответом до сих пор не может определиться Дания. По словам экспертов, власти страны заняли выжидательную позицию и следят, как будет развиваться ситуация с санкциями из-за газопровода.
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