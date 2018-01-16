ЦИК может пересмотреть сведения о зарубежных счетах Грудинина

Фото: ТАСС/Стоян Васев
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ готова рассмотреть обращение КПРФ по поводу неверно интерпретированных сведений о закрытых зарубежных счетах Павла Грудинина выдвинутого партией кандидатом в президенты РФ.
Ранее член ЦИК Евгений Шевченко рассказал, что Грудинина на момент выдвижения были иностранные счета, но к моменту регистрации он их закрыл. Активы кандидата оценили в 7,5 миллиарда рублей. При этом в КПРФ заявили, что в ЦИК неверно интерпретировали данные кандидата по счетам.
"Мы разместили справку, которую Грудинин предъявил сам. Потом он к этой справке предъявил дополнение, которое мы не смогли тоже интерпретировать так, чтобы не сделать ошибок, и вынуждены были это дополнение разместить в том виде, в каком оно было дано, не исказив там ни одной цифры", – цитирует зампредседателя комиссии Николая Булаева Агентство "Москва".
На заседании 12 января ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты России от КПРФ. В результате директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" стал вторым зарегистрированным кандидатом. Ранее ЦИК зарегистрировала лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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