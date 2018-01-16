Посол США в РФ назвал дату доклада о новых антироссийских санкциях

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Посол США в России Джон Хантсман объявил, что доклад о новых антироссийских санкциях будет подготовлен к 29 января. При этом, по словам дипломата, еще рано говорить о количестве граждан РФ. в отношении которых будут введены санкции.

"Сейчас у нас есть дата 29 января, люди очень активно работают над этой частью закона (CAATSA)", – цитирует Хантсмана ТАСС.

Американский посол уточнил, что при разработке доклада обязательно примут во внимание то, "как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".

Как пояснил замглавы МИД России Сергей Рябков, в январе будут опубликованы два антироссийских доклада администрации президента США конгрессу. Рябков назвал новые санкционные меры очередной попыткой США "повлиять на российскую внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов".

Ранее стало известно, что американские власти готовят против России новые санкции в рамках "Закона о противодействии противникам Америки, принятого обеими палатами конгресса в июле 2017 года. Согласно этому документу, США планируют ужесточить санкции в отношении России, КНДР и Ирана.

При этом в начале января посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Хантсман обсудили возможности улучшения российско-американских отношений. Дипломаты признали, что с обеих сторон потребуется немало усилий для нормализации отношений, но при этом выразили намерение предпринять "совместные шаги" в этом направлении.