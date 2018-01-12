Минфин США пообещал новые санкции против России

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США готовит новые санкции против России в рамках "Закона о противодействии противникам Америки", сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, власти США работают над этим, и в ближайшем будущем ограничения будут объявлены, передает РИА Новости.

Данный закон обе палаты конгресса США приняли еще в июле прошлого года. Согласно документу, санкции против России, КНДР и Ирана ужесточаются.

2 августа 2017 года законопроект подписал президент страны Дональд Трамп. Однако противники главы Белого дома обвиняют главу государства в том, что он, по их мнению, не торопится применять данный закон в отношении Москвы.