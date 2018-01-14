Антонов и Хантсман обсудили возможное улучшение российско-американских отношений

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Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Хантсман обсудили на днях возможности улучшения российско-американских отношений.

"К сожалению, было признано, что в одночасье сделать это невозможно, потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы", – отметил российский дипломат, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что обе стороны принимают во внимание тот факт, что потребуется много усилий с той и с другой стороны для нормализации отношений между двумя странами. Однако, пояснил Антонов, во время встречи с Хантсманом были намечены "совместные шаги", что "очень важно".

Ранее сообщалось, что США готовит новые санкции против России в рамках "Закона о противодействии противникам Америки". Данный закон обе палаты конгресса США приняли еще в июле прошлого года. Согласно документу, санкции против России, КНДР и Ирана ужесточаются.

2 августа 2017 года законопроект подписал президент страны Дональд Трамп. Однако противники главы Белого дома обвиняют главу государства в том, что он, по их мнению, не торопится применять данный закон в отношении Москвы.