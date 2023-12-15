Замглавы МИД РФ заявил, что СВО завершится полным успехом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

СВО завершится полным успехом, и все цели будут достигнуты. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

С его слов, с февраля прошлого года все изменилось. Многие увидели, что случилось с украинским контрнаступлением, которое разрекламировали на Западе, сказал он. Что касается России, продолжил Рябков, то в общественно-политическую, государственную жизнь вошли новые регионы.

"И мы не пойдем на уступки. Специальная военная операция завершится полным успехом, и поставленные перед ней цели будут достигнуты", – подытожил он.

В свою очередь, военкор Александр Коц заявил, что России не нужно рассчитывать на прекращение помощи Украине, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он считает, что помощь продолжится, вопрос лишь во времени и как Россия этим временем воспользуется.

"Да, они на следующей неделе уходят на каникулы, на этой неделе уже обсуждать помощь Украине не будут. По-моему, чуть ли не до февраля Украине никакой помощи не будет, ну какие-то крохи – 200 миллионов, еще какой-то небольшой пакетик. Но это не значит, что Украине никто не будет помогать", – объяснил он.

По словам Коца, во всем мире наблюдается усталость от украинского конфликта.

Ранее лидеры Евросоюза (ЕС) заявили, что Киев остро нуждается в срочных поставках боеприпасов и систем ПВО. Кроме того, они запросили Евросовет увеличить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Украине.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ