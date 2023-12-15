Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:31

Политика

Французский политик Филиппо согласился с описанием Путина лидеров ЕС

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин абсолютно прав, когда сравнивает лидеров стран ЕС с коллаборационистами. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал слова российского лидера на совмещенной пресс-конференции и прямой линии, во время которой Путин заявил, что многие лидеры Евросоюза пытаются выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал "коллаборационистом и подчинился воле оккупантов".

"Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!", – написал Филиппо.

По мнению французского политика, европейские лидеры потеряли суверенитет и действуют не в интересах собственных стран. Филиппо считает, что сейчас ЕС возглавляют "предатели и коллаборационисты", которых необходимо срочно устранить.

Мероприятие "Итоги года" с Путиным прошло накануне и продлилось 4 часа 4 минуты. Российский лидер ответил на 67 вопросов, затронув политические, экономические, социальные и международные вопросы.

Путин заявил, что абсолютно уверен в своей деятельности как президента РФ. Говоря об этом, российский лидер пояснил, что переживать стресс ему удается благодаря чувству долга.

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика