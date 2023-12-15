Французский политик Филиппо согласился с описанием Путина лидеров ЕС

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Президент России Владимир Путин абсолютно прав, когда сравнивает лидеров стран ЕС с коллаборационистами. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал слова российского лидера на совмещенной пресс-конференции и прямой линии, во время которой Путин заявил, что многие лидеры Евросоюза пытаются выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал "коллаборационистом и подчинился воле оккупантов".

"Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!", – написал Филиппо.

По мнению французского политика, европейские лидеры потеряли суверенитет и действуют не в интересах собственных стран. Филиппо считает, что сейчас ЕС возглавляют "предатели и коллаборационисты", которых необходимо срочно устранить.

Мероприятие "Итоги года" с Путиным прошло накануне и продлилось 4 часа 4 минуты. Российский лидер ответил на 67 вопросов, затронув политические, экономические, социальные и международные вопросы.

Путин заявил, что абсолютно уверен в своей деятельности как президента РФ. Говоря об этом, российский лидер пояснил, что переживать стресс ему удается благодаря чувству долга.

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"