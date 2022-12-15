В МИД РФ прокомментировали передачу Азербайджаном Украине генераторов в качестве помощи

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Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов в качестве гуманитарной помощи вызывает у России недоумение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

Он подчеркнул, что в рамках спецоперации российские ВС уничтожают критическую инфраструктуру Украины, которую Киев использует для военных нужд. По его мнению, азербайджанские поставки не тянут на гуманитарную помощь и вряд ли принципиально изменят ситуацию.

Также собеседник агентства обратил внимание на мнение некоторых азербайджанских обозревателей о том, что поставленное оборудование востребовано и в самом Азербайджане с учетом растущих социально-экономических вызовов.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что азербайджанская сторона направила украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования. Гуманитарный груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Общая стоимость груза составляет более 1,4 миллиона манатов, что свыше 800 тысяч долларов. В связи с кризисом на Украине Азербайджан оказал этой стране гуманитарную помощь на общую сумму около 17,5 миллиона долларов.

До этого глава Турции Ранее Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать Украине гуманитарную помощь. В частности, он заявил, что Анкара продолжит удовлетворять гуманитарные нужды украинских граждан на протяжении тяжелых зимних месяцев.



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