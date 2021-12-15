В МИД РФ завершились переговоры помощника госсекретаря США Донфрид с Рябковым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МИД РФ завершились переговоры между замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча продолжалась порядка 40 минут. При этом Донфрид покинула здание министерства без комментариев.

Ранее сообщалось, что целью визита Донфрид в Москву являются встречи с государственными должностными лицами. Ожидалось, что помощник госсекретаря США обсудит наращивание военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.