Путин провел телефонные переговоры с Трампом

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

По телефону лидеры обсудили двусторонние отношения и вопрос по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, сообщает пресс-служба Кремля.

"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", — сообщает пресс-служба.

Инициатором телефонного разговора выступила американская сторона. Россия и США условились на продолжении контактов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что ситуацию на Корейском полуострове можно решить исключительно политико-дипломатическим путем в русле российско-китайской "дорожной карты".

"Обменялись оценками положения дел на Корейском полуострове, она чрезвычайно напряженная. Мы считаем недопустимым нагнетать военную напряженность и военную конфронтацию, которая может из пропагандистского состояния перейти в горячее", – сказал он по итогам встречи глав МИД России, Индии и Китая

О перспективах улучшения российско-американских отношений Владимир Путин говорил во время очередной большой пресс-конференции, которая прошла в Москве 14 декабря. Российский лидер заявил, что пока противники Трампа продолжают нагнетать антироссийские настроения, улучшение отношений России и США маловероятно. Сейчас же не исключено, что с таким настроем Соединенные Штаты скорее, например, в одностороннем порядке выйдут из-под действия договора СНВ-3. Это будет очень плохо для всеобщей безопасности, отметил российский президент.