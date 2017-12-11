Лавров назвал способ урегулирования конфликта вокруг КНДР

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Ситуацию на Корейском полуострове можно решить исключительно политико-дипломатическим путем в русле российско-китайской "дорожной карты". Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обменялись оценками положения дел на Корейском полуострове, она чрезвычайно напряженная. Мы считаем недопустимым нагнетать военную напряженность и военную конфронтацию, которая может из пропагандистского состояния перейти в горячее", – сказал он по итогам встречи глав МИД России, Индии и Китая, передает РИА Новости.

В начале декабря власти Северной Кореи прокомментировали, начавшиеся совместные военные учения США и Южной Кореи. В КНДР считают, что таким образом США еще раз доказали неизбежность войны. В министерстве отметили, что КНДР не хочет войны, но если США начнет военные действия, то они не будут "прятаться". В ведомстве также заявили, что сейчас остается лишь ждать объявления даты войны.

Ранее Соединенные Штаты Америки призывали все страны прекратить торговлю с КНДР и выслать северокорейских рабочих. Кроме того, постпред США при ООН Никки Хейли выступила за лишение Пхеньяна права голоса в ООН.