В КНДР заявили о неизбежности войны с США

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Власти Северной Кореи прокомментировали, начавшиеся 4 декабря, совместные учения США и Южной Кореи. В КНДР считают, что таким образом США еще раз доказали неизбежность войны.

В Министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что масштабные учения двух стран проходят в районе Корейского полуострова, они направлены против КНДР. Кроме того, Вашингтон слишком часто делает громкие и воинственные заявления, чем вселяет тревогу северокорейским коллегам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

В министерстве отметили, что КНДР не хочет войны, но если США начнет военные действия, то они не будут "прятаться".

В ведомстве отметили, что сейчас остается лишь ждать объявления даты войны.

Ранее сообщалось, что 4 декабря военные США и Южной Кореи начали учения под кодовым названием Vigilant ACE. В мероприятии задействуют порядка 230 единиц различной военной техники.