Московскому отделению "Молодой Гвардии Единой России" исполнилось 20 лет

Фото: moscow.er.ru

Московское отделение "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) отметило свое 20-летие в культурном центре "Строгино". Там подвели итоги работы, наградили активистов и показали документальный фильм об истории организации, сообщили Агентству "Москва" в организации.

"В ходе праздничного вечера благодарственными письмами мэра Москвы Сергея Собянина были отмечены 28 молодогвардейцев за реализацию общественно значимых проектов, личный профессионализм, содействие в проведении молодежной политики, информационную работу и помощь участникам СВО. Всего же заслуженные награды в различных сферах получили более 100 активистов", – отмечается в сообщении.

Среди участников мероприятия были активисты, почетные гости и выпускники МГЕР, в число которых вошли замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Юлия Марьясова, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Александр Семенников, зампредседателя правительства ДНР Ольга Макеева, руководство столичного отделения партии "Единая Россия" в лице главы исполкома, депутата Мосгордумы Максима Руднева и его заместителя, регионального координатора "Женского движения Единой России" Ирины Елиферовой, а также ответственный секретарь парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей Поспелов.

По словам Шапошникова, столичное отделение МГЕР отличается своей разветвленностью и системностью. Здесь проходили самые крупные и яркие акции.

"Вспомнить даже ситуацию со сносом бронзового солдата в Таллине, когда по инициативе московского штаба ребята со всего Центрального федерального округа приехали на помощь, а другие молодежные организации, которые тогда работали на территории Москвы, присоединились к нам", – сказал он.

С 2022 года МГЕР принимает участие в гуманитарной миссии. Организация провела более 3,3 тысячи общественно значимых мероприятий, собрала и отправила 120 тонн гумпомощи в зону СВО.

"Мы с вами вместе помогаем бойцам, отправляем на фронт все необходимое. И вместе будем делать так, чтобы ребята, которые вернулись, и их семьи ни в чем не нуждались. Мы будем помогать, увлекать их в наши проекты – партийные, "Молодой Гвардии", городские", – подчеркнул Руднев.

Елиферова выразила благодарность молодогвардейцам за помощь партии в подготовке и отправке гумконвоев. Поспелов указал, что "Молодая Гвардия" всегда находилась в авангарде необходимых для России задач.

В рамках мероприятия, посвященного юбилею МГЕР, прошел показ документального фильма "Поколение", который рассказывает об этапах развития организации.

"Мы – те, кто любит Родину, кто готов работать на благо Москвы, кто готов биться на линии боевого соприкосновения. Время выдвинуло ярких молодых людей, которые это сделали, и они тоже сегодня стали частью истории", – отметил Семенников.

В настоящее время в столичном отделении МГЕР числится 2,5 тысячи активистов в возрасте от 14 до 35 лет. Среди них – четыре муниципальных депутата и один ветеран СВО Александр Кряжев.



"Организация – это вы, это я, это тысячи людей. Все мы – одна команда. За нашими плечами большая история, а впереди – прекрасное будущее", – добавил руководитель МГЕР столицы Александр Лебедев.

Ранее Владимир Путин отметил весомый вклад "Единой России" в оказание помощи участникам СВО и их семьям. По словам главы государства, представители фракции вместе с ОПК и волонтерами работают там, где решается судьба страны.

Путин напомнил, что многие из членов ЕР отправились добровольцами в зону боевых действий. Он назвал это мужественным шагом, достойным уважения.

