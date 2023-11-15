КПП "Рафах" 15 ноября пересекли 88 россиян

Фото: МЧС России

Через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" 15 ноября прошли 88 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Оперштаб МЧС России работал в тесном взаимодействии с представителями дипломатической группы из Белоруссии. Вместе с нашими соотечественниками границу пересекли 43 белорусских гражданина", – сказано в сообщении.

Перешедших КПП россиян и белорусов автобусами вывозят в Каир. Спасатели, психологи и врачи МЧС России окажут им всю необходимую помощь. Через некоторое время борт ведомства доставит их в Москву.

В общей сложности из сектора Газа вывезли уже 297 человек, из них 168 человек уже находятся в РФ.

В среду, 15 ноября, КПП "Рафах" пересекла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов обратил внимание, что проход россиян и граждан других стран через КПП "Рафах" сопряжен с рисками из-за опасной обстановки. По его словам, Москва регулярно говорит об этом Тель-Авиву.

В свою очередь, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов уточнил, что около 400 граждан РФ еще ожидают эвакуации из сектора Газа.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ