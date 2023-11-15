Израиль завершит нынешнюю фазу военной операции в Газе через несколько недель – постпред

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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться в течение как минимум нескольких недель. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Мы надеемся и молимся, чтобы это закончилось быстрее", – заявил дипломат.

Он уточнил, что только нынешний этап военной операции Израиля будет длиться еще несколько недель.

Ранее стало известно, что армия Израиля начала штурм крупнейшего в секторе Газа больничного комплекса "Аш-Шифа". Сообщается, что военные официально уведомили медицинский персонал.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

11 ноября израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Отмечалось, что в непосредственной близости от здания больницы "Аш-Шифа" идут бои. Персонал медучреждения не может покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

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