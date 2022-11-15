Франция проверяет вместе с партнерами по НАТО сообщения о падении ракет в Польше – СМИ

Фото: depositphotos/KovalenkovPetr

Франция проверяет вместе с партнерами по НАТО сообщения о падении ракет на территории Польши, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правительстве.

Как уточняется, Франция находится в контакте со своими американскими, британскими и польскими союзниками по НАТО в связи с сообщениями о падении ракет на территорию Польши.

Ранее радиостанция ZET сообщала, что в Польше упали две ракеты – в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Источники рассказали о смерти двух человек в результате обрушения.

Позже в СМИ распространилась информация, что ракеты якобы могут принадлежать российской стороне. В Пентагоне данные сообщения не подтвердили. Американское ведомство заверило, что поделится всеми сведениями, когда они появятся.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. До его окончания представители страны попросили журналистов не распространять непроверенную информацию.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!