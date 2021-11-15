ЕС планирует ввести санкции против ЧВК "Вагнера"

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Против российской частной военной компании ЧВК "Вагнера" могут ввести санкции. Их юридической подготовкой займется совет министров иностранных дел ЕС. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, кроме самой компании, меры также будут применены к тем, кто с ней сотрудничает.
"Есть общее желание подготовить юридические рамки для санкций, которые будут приняты против "Вагнера", – отметил он.
По словам министра, введение санкций обсуждают в связи с тем, что в СМИ появились сообщения о возможном сотрудничестве ЧВК с властями Мали.
Ранее власти Мали запросили помощь у частной военной компании "Вагнер" в борьбе с терроризмом. Однако верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил главе МИД Мали Абдулая Диопа о том, что присутствие ЧВК "Вагнер" в стране будет иметь последствия в вопросе отношений с ЕС.
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