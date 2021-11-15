В СФ прокомментировали предложение Польши исключить РФ из международных организаций

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Заявление вице-премьера Польши, который предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, прокомментировал первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, сообщает RT.

Сенатор назвал данное заявление недостойным. Он отметил, что главной из международных организаций является ООН, а Россия входит в число стран-основателей.

"Также Россия стояла у истоков создания ОБСЕ вместе с США. Поэтому, я думаю, у Польши маловато полномочий, чтобы говорить об исключении России из международных организаций, да и оснований для этого никаких", – добавил Джабаров.

Кроме того, вице-премьер Польши предложил запретить России и Белоруссии участвовать в спортивных состязаниях. Сенатор предположил, что мотивом для этого могла стать боязнь конкуренции.

"Что касается спортивных состязаний, Россия всегда была серьезным участником любых международных состязаний. Видимо, им хочется убрать конкурента", – сказал Джабаров.

Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и спортивных состязаний. Глиньский также заявил, что из-за миграционного кризиса на границе необходимо усилить давление на РФ и Белоруссию.