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Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта", заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале.

При этом он отметил, что Украина может "рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций".

В свою очередь, США давят на Киев для снижения возраста мобилизации до 18 лет, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на советника офиса Зеленского Сергея Лещенко. По его словам, американские политики приводят аргумент, связанный с вьетнамской кампанией, когда во время войны во Вьетнаме в Соединенных Штатах на фронт забирали мужчин с 19 лет.

Ранее некоторые СМИ писали, что западные партнеры Украины начали оказывать серьезное давление на украинского лидера с целью принудить того к переговорам и завершению конфликта с Россией.

Отмечается, что страны Запада не поддержали агрессивный "план победы" Зеленского, а кандидат в президенты США Дональд Трамп регулярно уничижительно отзывался об украинском президенте в публичных выступлениях.