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Кандидат в президенты Финляндии, экс-глава МИД страны Пекка Хаависто предложил запретить возможность одновременно иметь финское и российское гражданства. Об этом сообщает YLE.

Он обосновал свою позицию тем, что Россия не признает двойное гражданство. При этом Хаависто не хочет лишать россиян возможности получать финское гражданство.

Ранее сообщалось, что финское правительство до конца 2027 года планирует облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах. Россия не оставит подобное без ответа, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого глава финского МИД Элина Валтонен объявила, что в стране с 16 сентября вводится запрет на въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей. Ограничение не касается машин российских дипломатов, а также россиян, намеренных въехать в страну по гуманитарным причинам.

Кабмин Финляндии решил облегчить конфискацию недвижимости у россиян