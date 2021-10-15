Захарова опровергла причастность РФ к миграционному кризису на границе Белоруссии с Литвой

Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA
Заявления о причастности России к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, настоящая цель этих обвинений – выставить Россию виновной в проблемах Евросоюза. Захарова считает, что это может быть предлогом для сдерживания РФ.
"Вместе с тем ситуация с мигрантами, пытающимися получить убежище в ЕС, вызывает обеспокоенность. На действия литовских и польских пограничников, руководствующихся националистическими антииммигрантскими установками своих правительств, уже обратили внимание в профильных структурах ООН и Совета Европы. Налицо грубые нарушения таких основополагающих правозащитных международных документов", – подчеркнула Захарова.
При этом она усомнилась в законности возведения вдоль границы с Белоруссией барьеров. Захарова призвала Евросоюз вспомнить о коренных причинах проблем.
"В их основе стремление Запада во главе с США ради удовлетворения собственных геополитических амбиций вмешиваться в дела суверенных государств и дестабилизировать обстановку по всему миру. Рассчитываем, что в ЕС найдут в себе силы трезво оценивать происходящее и проводить ответственную миграционную политику в соответствии со своими международными обязательствами", – добавила представитель МИД РФ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на белорусской границе. Лукашенко добавил, что сопредельные страны-соседи ввели чрезвычайное положение. По его мнению, это делается, чтобы никто не знал, как там умирают люди.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: