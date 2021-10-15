Захарова опровергла причастность РФ к миграционному кризису на границе Белоруссии с Литвой

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Заявления о причастности России к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, настоящая цель этих обвинений – выставить Россию виновной в проблемах Евросоюза. Захарова считает, что это может быть предлогом для сдерживания РФ.

"Вместе с тем ситуация с мигрантами, пытающимися получить убежище в ЕС, вызывает обеспокоенность. На действия литовских и польских пограничников, руководствующихся националистическими антииммигрантскими установками своих правительств, уже обратили внимание в профильных структурах ООН и Совета Европы. Налицо грубые нарушения таких основополагающих правозащитных международных документов", – подчеркнула Захарова.

При этом она усомнилась в законности возведения вдоль границы с Белоруссией барьеров. Захарова призвала Евросоюз вспомнить о коренных причинах проблем.

"В их основе стремление Запада во главе с США ради удовлетворения собственных геополитических амбиций вмешиваться в дела суверенных государств и дестабилизировать обстановку по всему миру. Рассчитываем, что в ЕС найдут в себе силы трезво оценивать происходящее и проводить ответственную миграционную политику в соответствии со своими международными обязательствами", – добавила представитель МИД РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на белорусской границе. Лукашенко добавил, что сопредельные страны-соседи ввели чрезвычайное положение. По его мнению, это делается, чтобы никто не знал, как там умирают люди.