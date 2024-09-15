Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом

Фото: AP/Uzbekistan's Presidential Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан. Президент Шавкат Мирзиеев встретил его на исторической площади Регистан, сообщает пресс-служба главы республики.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретил на площади Регистан Федерального Канцлера Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом", – цитирует РИА Новости пресс-службу.

Уточняется, что между политиками пройдут переговоры, в ходе которых будут подняты вопросы развития сотрудничества между странами. Также глава Узбекистана и канцлер ФРГ встретятся с представителями деловых кругов.

Ранее Шольц заявил о необходимости проведения еще одной конференции по урегулированию конфликта на Украине, в которой должна принять участие РФ. Он напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что в новой мирной конференции должна принимать участие РФ.

Кроме того, Шольц уже говорил о наступлении момента, когда Москва должна принять участие в новом саммите по урегулированию конфликта. В ГД назвали высказывание канцлера очередной уловкой Запада, чтобы запросить у РФ уступки.

