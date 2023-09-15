Сейм Латвии утвердил новое правительство страны во главе с премьером Силиней

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Однопалатный парламент (сейм) Латвии большинством голосов утвердил новое правительство страны во главе с премьер-министром Эвикой Силиней. Она представляет партию "Новое единство". Об этом сообщает LSM.

Уточняется, что утверждение нового кабмина поддержали 53 депутата. Против высказались 39 народных избранников. Так, в правящую коалицию вошли партии "Новое единство" (26 мандатов), "Союз зеленых и крестьян" (16) и "Прогрессивные" (10).

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своем уходе в отставку 14 августа. Он призвал партию "Новое единство" выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства.

Кариньш подал президенту Эдгару Ринкевичу заявление об уходе в отставку 17 августа. По местному законодательству вместе с главой правительства в отставку уходят и все остальные члены кабмина.

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