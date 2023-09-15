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Государственный переворот может произойти на Украине, если текущий конфликт не прекратится в ближайшее время. Об этом пишет RT со ссылкой на бывшего капитана морской пехоты США Мэтью Хо.

По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский понимает, что страна сейчас находится в тяжелом положении. Хо подчеркнул, что Украина продолжит разрушаться, если конфликт не будет остановлен.

"В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем – крах и государственный переворот. Он (Зеленский. – Прим. ред.) сейчас в отчаянии", – заключил специалист.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что украинские военные могут организовать восстание против Зеленского. Он добавил, что украинский лидер не смог зарекомендовать себя как сильную политическую фигуру на Украине, а его предвыборная кампания строилась на ложных фактах, так как, вопреки обещаниям установить мир с Россией, он спровоцировал эскалацию конфликта.

До этого политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Украина, отказываясь от переговоров с Россией, может потерять Харьков и Одессу. По мнению политобозревателя, Запад заставит пойти Киев на переговоры с Москвой. В ходе дипломатического процесса украинцам придется согласиться на территориальные уступки, считает он.

В США заговорили о госперевороте на Украине