Премьер Швеции подала прошение об отставке

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала прошение об отставке спикеру парламента страны Андреасу Норлену, сообщает телеканал SVT.

Данное решение политик приняла после поражения на парламентских выборах.

По данным телеканала, Андерссон будет главой переходного кабинета министров на время формирования нового правительства, которое будет организовано лидером Умеренной коалиционной партии Ульфом Кристерссоном.

Уточняется, что на состоявшихся 11 сентября выборах после подсчета 99% голосов победу одержал оппозиционный праволиберальный блок (Умеренная коалиционная партия, партии "Либералы", "Христианские демократы", "Шведские демократы"), набрав 49,5%, в то время как партии правящего красно-зеленого блока (Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ), Левая партия, Партия охраны окружающей среды, Партия центра) получили 48,8% голосов.

Накануне Магдалена Андерссон анонсировала уход в отставку. Она признала поражение на парламентских выборах. Андерссон добавила, что ответственность за продолжение формирования правительства перейдет к спикеру и парламенту.