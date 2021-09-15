В Госдуме пригрозили Google и Apple последствиями за игнорирование законов

16:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев предупредил компании Google и Apple об ответственности за нарушение российских законов. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий поддержал инициативу Совета Федерации обсудить факты вмешательства американских цифровых платформ в выборы в РФ. На заседание были приглашены официальные представители Google и Apple.
Пискарев подчеркнул, что ИТ-компании игнорируют постановления российских судов и не реагируют на предъявляемые им претензии.
"Ответом на это могут стать жесткие поправки в законодательство об ответственности как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России. Мы видим это одной из приоритетных задач Государственной думы 8-го созыва", – заявил депутат.
По словам Пискарева, думская комиссия уже проводила встречу с представителями руководства компании Google Марко Панчини и Мариной Жунич по вопросам нарушений российских законов. Тогда специалисты подтвердили готовность компании соблюдать предъявляемые им требования.
Накануне суд в Москве вновь оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалять данные. Компании признали виновными в нарушениях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).
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