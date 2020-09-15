Володин попросил депутатов Терешкову и Чилингарова работать дистанционно

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил коллег-депутатов старшего возраста и тех, у кого есть противопоказания по здоровью, работать удаленно. Об этом сообщает РИА Новости.

На первом пленарном заседании Володин отметил, что Госдума, в отличие от европейских парламентов, уже приступила к работе. Он также обратился к депутатам Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову с просьбой беречь себя.

"Это понятно, там (в Европе) нет среди депутатов первой женщины-космонавта, нет покорителя льдов, наших просторов арктических и глубин океанических. Нет у них таких там. Они все сидят, закрылись по домам, по виллам, кто где. А вы на передовую все рветесь. Мы должны вас беречь, вы – наше достояние", – заявил председатель Госдумы.

Володин предложил депутатам старшего возраста работать из своих кабинетов. Он также отметил, что они могут вернуться в зал заседаний, если возникнет необходимость.

В июле 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Документ предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, а также возможность совмещать офисную и удаленную работу.

