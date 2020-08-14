Депутатов ГД проверят на наличие двойного гражданства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить запросы в ряд российских ведомств для проверки парламентариев на двойное гражданство. Об этом рассказали представители нижней палаты парламента, сообщает "Газета.ру".

"Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ – МИД, МВД, ФСБ и СВР", – уточнили в пресс-службе.

В том случае если информацию о наличии двойного гражданства у депутатов ГД подтвердят, то в отношении них примут соответствующие меры.

Ранее говорилось, что проверять членов нижней палаты парламента на двойное гражданство начали в конце июля. При этом запрос был направлен в ЦИК.

Кроме того, представители СФ Андрей Клишас и Константин Косачев выдвинули на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете двойного гражданства или вида на жительство для послов РФ.