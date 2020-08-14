Депутатов ГД проверят на наличие двойного гражданства

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить запросы в ряд российских ведомств для проверки парламентариев на двойное гражданство. Об этом рассказали представители нижней палаты парламента, сообщает "Газета.ру".
"Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ – МИД, МВД, ФСБ и СВР", – уточнили в пресс-службе.
В том случае если информацию о наличии двойного гражданства у депутатов ГД подтвердят, то в отношении них примут соответствующие меры.
Ранее говорилось, что проверять членов нижней палаты парламента на двойное гражданство начали в конце июля. При этом запрос был направлен в ЦИК.
Кроме того, представители СФ Андрей Клишас и Константин Косачев выдвинули на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете двойного гражданства или вида на жительство для послов РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: