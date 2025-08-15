Экс-министр культуры Колумбии станет новым послом республики в РФ

Фото: 123RF/jackf

Бывший министр культуры Колумбии Хорхе Игнасио Зорро станет новым послом республики в России. Об этом ТАСС рассказал действующий колумбийский посол Эктор Исидро Аренас Нейра.

"Я заканчиваю свою миссию в России. Действительно, моим преемником был назначен сеньор Хорхе Игнасио Зорро", – отметил дипломат.

Эктор Исидро Аренас Нейра занимал должность посла Колумбии в России с 2022 года.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что завершает свою работу в качестве главы дипмиссии в республике. По словам дипломата, он пробыл в Турции 14 лет, из них 6 лет – в Стамбуле и 8 – в Анкаре.

Посол поблагодарил "друзей-посланников из других государств, контакты с которыми были полезными и приятными", а также проживающих в Турции россиян.