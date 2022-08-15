Американский экс-разведчик заявил, что США пытаются отвлечь РФ с помощью новой тактики

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США разжигают конфликты в разных регионах с целью переключить внимание РФ и осложнить ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего офицера американской разведки Скотта Риттера.

По его словам, США стремятся создать "хаос" в потенциальных взрывоопасных точках Европы, например, как в Косове, из-за ощущения, что украинский кризис развивается не по задуманному сценарию. В случае изменения геополитической обстановки на континенте Россия может начать корректировать намеченный план.

"Все это еще раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешевых политических очков", – добавил Риттер.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Вашингтон в обострении конфликта на границе Сербии и самопровозглашенной Республики Косово. По его мнению, американские власти намерены ослабить отдельные страны, которые позволяют себе высказывать независимую позицию. Парламентарий призвал ООН и ОБСЕ осудить действия США, которые угрожают мировой безопасности.