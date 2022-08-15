РФ отозвала у Болгарии и Чехии лицензии из-за их сотрудничества с Украиной

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Россия отозвала у Болгарии и Чехии лицензии на ремонт вертолетов из-за их сотрудничества с Украиной. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев в ходе форума "Армия-2022", передает РИА Новости.

Он отметил, что государствам, которые заявили о передаче киевскому режиму российской военной продукции, Москва отправила официальные ноты о недопустимости подобных действий.

"У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа Ми", – прокомментировал Шугаев.

Он добавил, что РФ прекратила поставки запчастей и комплектующих для техники российского и советского производства, находящейся в недружественных странах.

Глава ФСВТС также рассказал, что служба сталкивается со случаями невыполнения разными странами обязательств, связанных с незаконным реэкспортом российского и советского вооружения на Украину. В пример он привел передачу США Украине вертолетов российского производства, ранее поставленных Афганистану.

Шугаев заверил, что у службы есть механизм, благодаря которому незаконным поставкам можно противодействовать, и она им успешно пользуется.

Ранее сообщалось, что Россия решила приостановить разрешение на ремонт вертолетов в Болгарии и Чехии из-за намерения ремонтировать украинскую военную технику и поставок Киеву западных вооружений.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, прекратилось предоставление услуг по конструкторско-техническому сопровождению капитальных ремонтов вертолетов Ми, абонентскому обслуживанию комплектов эксплуатационного ремонта и документации, поставкам запасных частей и комплектующих.

Представитель министерства отметила, что чешские и болгарские предприятия больше не могут проводить работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом российских вертолетов.