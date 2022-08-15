Ким Чен Ын ответил Путину на поздравление с Днем независимости Кореи

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Глава КНДР Ким Чен Ын ответил Владимиру Путину на поздравление с Днем независимости Кореи, сообщает РБК.

В ответной телеграмме лидер республики отметил вклад Красной Армии в освобождение Кореи от японской оккупации. Он также послал теплый привет президенту, правительству и народу России.

Ранее Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи. Президент РФ подчеркнул, что основой для развития добрососедских отношений между Москвой и Пхеньяном служат традиции дружбы и сотрудничества, закаленные в тяжелые годы.

Путин также заявил, что готов продолжить всестороннее и конструктивное развитие двусторонних отношений, направленных на служение интересам народов обеих стран и укрепление стабильности и безопасности всего Азиатского региона.

15 августа 1945 года Корея перестала быть колонией Японии, когда император Хирохито объявил о капитуляции. Эта дата отмечается как в Северной, так и Южной Корее. В освобождении Корее помогали войска СССР и США.