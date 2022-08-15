Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи

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Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи, сообщает ЦТАК.

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало полный текст послания, в котором президент РФ подчеркнул, что основой для развития добрососедских отношений между Москвой и Пхеньяном служат традиции дружбы и сотрудничества, закаленные в тяжелые годы.

Путин также заявил о готовности продолжить всестороннее и конструктивное развитие двусторонних отношений, направленных на служение интересам народов обеих стран и укрепление стабильности и безопасности всего Азиатского региона.

12 июня Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. В обращении лидер Северной Кореи выразил уверенность, что двусторонние отношения Москвы и Пхеньяна будут укрепляться и развиваться во всех сферах на пути к обеспечению глобальной безопасности, а стратегическое сотрудничество станет более тесным.