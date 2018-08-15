Команда Трампа подала иск к его бывшей помощнице

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Сотрудники президента США Дональда Трампа подали иск против экс-директора по коммуникациям в Белом доме и помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман из-за нарушения соглашения о неразглашении информации. Об этом сообщает "Газета.ру".

Иск подан в Американскую арбитражную ассоциацию в Нью-Йорке. Сотрудники американского лидера отметили, что он часто дает людям возможность продвигаться по карьерной лестнице, но такие соглашения нарушать неправильно. Документ о конфиденциальности информации был подписан в 2016 году.

На днях Трамп назвал свою бывшую помощницу "жалким человеком".

Манигол-Ньюман в своей книге "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" назвала американского лидера "расистом, страдающим от психического заболевания". Женщина рассказала, что в 2017 году американский президент жевал лист бумаги после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Белом доме.