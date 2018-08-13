Экс-адвокат Трампа опроверг рассказ о съеденном президентом документе

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Экс-адвокат президента США Майкл Коэн заявил, что американский лидер Дональд Трамп никогда не съедал никаких важных документов во время их встреч.

"Я шокирован тем, что кто-то вообще воспринимает это всерьез", – цитирует юриста "Газета.ру".

Коэн подчеркнул, что информация, что Трамп якобы взял у него важный документ и съел его, является ложным, добавив, что никогда такого не видел.

11 августа бывшая сотрудника Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман рассказала о том, что глава США съел некую секретную записку. Информацию сразу опровергли коллеги женщины.

Сам президент Трамп назвал Маниголт-Ньяман "жалким человеком" за распространение слухов.