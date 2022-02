Трамп раскритиковал уволенного агента ФБР за "обман общественности"

Президент США Дональд Трамп назвал деятельность уволенного из ФБР агента Питера Стржока обманом американской общественности. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.

По словам Трампа, уволенный агент "ответственен за мошенническое расследование жуликоватой Хиллари Клинтон". "Это был полный обман американской общественности", − подчеркнул президент США.

Трамп также поинтересовался, прекратят ли после этого расследование о приписываемых ему связях с Россией. Американский лидер выразил уверенность, что именно Стржок ответственен за так называемую "охоту на ведьм".

Just fired Agent Strzok, formerly of the FBI, was in charge of the Crooked Hillary Clinton sham investigation. It was a total fraud on the American public and should be properly redone!