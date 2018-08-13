Трамп раскритиковал уволенного агента ФБР за "обман общественности"

13 августа, 21:57
Фото: АР/Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп назвал деятельность уволенного из ФБР агента Питера Стржока обманом американской общественности. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.
По словам Трампа, уволенный агент "ответственен за мошенническое расследование жуликоватой Хиллари Клинтон". "Это был полный обман американской общественности", − подчеркнул президент США.
Трамп также поинтересовался, прекратят ли после этого расследование о приписываемых ему связях с Россией. Американский лидер выразил уверенность, что именно Стржок ответственен за так называемую "охоту на ведьм".
Just fired Agent Strzok, formerly of the FBI, was in charge of the Crooked Hillary Clinton sham investigation. It was a total fraud on the American public and should be properly redone!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2018 г.
Об увольнении Стржока ранее сообщило издание The Washington Post. По данным газеты, в ФБР Стржок ведал вопросами контрразведки и входил в команду спецпрокурора Роберта Мюллера.
Расследование в отношении агента началось после того, как в СМИ попала его электронная переписка с юристом ФБР Лизой Пейдж.
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