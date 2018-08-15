Путин выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин заявил о готовности лично встретиться со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую российский лидер направил в КНДР по случаю годовщины освобождения Кореи.
"Россия высоко оценивает, что в вашей стране благоговейно вспоминают солдат Красной армии, которые боролись плечом к плечу с корейскими патриотами во имя свободы и независимости Кореи", – говорится в телеграмме, которую приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Президент РФ заверил главу КНДР, что готов к личной встрече, чтобы обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и региональных проблем.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию.
Позже Путин подтвердил приглашение, отметив, что визит может состояться в рамках сентябрьского Восточного экономического форума во Владивостоке.
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