Госдума утвердила массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поэтапном внедрении в оборот цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Он предусматривает, что с 1 сентября 2026 года обязанность проводить операции по QR-коду появится у всех российских банков, с той же даты начнется внедрение цифровой валюты.

Закон вводит понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливает обязательность использования именно этого кода для платежей цифровым рублем. Оператором станет "Национальная система платежных карт" (НСПК), система будет оказывать услуги бесплатно.

С 2026 года обязанность внедрить расчеты цифровыми рублями коснется значимых банков и их клиентов – продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей.

С 1 сентября 2027 года такую обязанность распространят на банки с универсальной лицензией и их клиентов с выручкой свыше 30 миллионов рублей в год. С 1 сентября 2028 года эта мера будет касаться уже всех банков и продавцов. Однако продавцы с выручкой менее 5 миллионов в год освобождаются от данной обязанности.

Ранее Владимир Путин призвал Центробанк и правительство РФ ускорить массовое внедрение цифрового рубля. Соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года. Лидер страны уверен, что цифровой рубль должен стать массовым как среди предприятий и банков, так и среди граждан.

