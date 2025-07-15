Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В"

Американец Дэниел Мартиндейл, два года помогавший России в тылу Украины, получил российское гражданство. Об этом сообщает RT.

Паспорт Мартиндейлу вручил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе торжественной церемонии.

"Я имею честь сегодня лично вручить паспорт гражданина Российской Федерации Дэниелу Мартиндейлу, который своими преданностью и поступками уже давно доказал, что он один из нас. Для нас это знак уважения и знак благодарности за то, что сделал Дэниел", – заявил глава ДНР.

По его словам, решение о гражданстве было принято по указу Владимира Путина в качестве высшей формы государственной благодарности, а также особого доверия и уважения.

Во время церемонии Мартиндейл зачитал присягу гражданина РФ, а также выразил благодарность России и российскому президенту. Также он поблагодарил бойцов Вооруженных сил России, освобождавших Донбасс, и сотрудников спецслужб РФ.

"Я никогда не забуду самоотверженности и мужества их всех. И вечно я перед ними в долгу", – подчеркнул Мартиндейл.

Мартиндейл находился на Украине с 2022 года, откуда передавал российской стороне координаты военных объектов ВСУ. Он инициативно установил связь с российскими силовыми ведомствами, а полученная от него информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

После того, как военнослужащие РФ вывезли мужчину с подконтрольной Украине территории, он заявил, что не хочет возвращаться в Штаты.