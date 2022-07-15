Всенародное обсуждение поправок в Конституцию Узбекистана продлили до августа

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Законодательная палата Узбекистана приняла решение о продлении до 1 августа всенародного обсуждения поправок в Конституцию, сообщает РИА Новости.

"На заседании законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан принято решение о продлении срока всенародного обсуждения проекта Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан" до 1 августа 2022 года", – следует из решения парламента.

Работа по обобщению и анализу предложений граждан будет продолжена.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал проведение конституционной реформы. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, после чего его одобрили в первом чтении и опубликовали для всенародного обсуждения.

Всенародное обсуждение проекта должно было проходить до 4 июля включительно. В их числе – пункт о продлении срока полномочий лидера страны с пяти до семи лет, об отмене смертной казни, о запрете выдачи граждан другим странам.

Действующая Конституция Узбекистана была принята в 1992 году. Она включает 128 статей. За все время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.