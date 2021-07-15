В Совфеде оценили решение суда ЕС ограничить мощность газопровода OPAL

Фото: depositphotos/Imagecom

Решение Европейского суда юстиции об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL по требованию Польши представляется весьма странным и необоснованным с правовой точки зрения, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Об этом сообщает RT.

Трубопровод OPAL соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. В решении, принятом 15 июля, суд указал, что ограничение мощности газопровода должно быть осуществлено "на основании принципа энергетической солидарности".

"Сама формулировка – исходя из "энергетической солидарности" – вообще странная. Потому что явно во главу угла должны ставиться юридические нормы. Некая солидарность – это что-то такое сомнительное", – заявил Цеков.

Сенатор полагает, что данное решение было принято по политическим причинам.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у России вернуть Крым в обмен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Он назвал это "справедливой компенсацией за угрозы".

Позднее депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал чушью требование Киева вернуть Крым в обмен на запуск "Северного потока – 2".