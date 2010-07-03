В Генпрокуратуре Украины заявили о возможности освобождения Вышинского

Фото: ТАСС/Петр Сивков

В понедельник, 15 июля, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут выпустить на свободу. Такое мнение выразила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу", – написала Сарган в Facebook.

Она отметила, что это возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".

Ранее сообщалось, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой помочь освобождению Вышинского.

Вышинский уже обращался за помощью к Владимиру Путину, пообещав, что откажется от украинского гражданства. Президент РФ назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".

Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Спустя два дня Херсонский городской суд вынес постановление об аресте. 7 мая 2019 года суд продлил арест Вышинского до 22 июля.

