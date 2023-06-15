ВСУ продолжили атаки на трех направлениях в течение суток – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики. <...> В районах населенных пунктов Новомихайловка, Новгородское и Славное Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ", – уточнил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, на том же направлении в районах населенных пунктов Артемово, Звановка, Выемка и Авдеевка ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Были уничтожены до 340 военнослужащих ВСУ, а также 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и гаубица Д-30.

Конашенков добавил, что потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях за последние сутки составили до 155 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ уничтожили на этих направлениях 3 танка, 2 боевые бронированные машины, САУ Caezar производства Франции, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ. Все "достижения" наступления украинской армии, которые те публикуют в отчетах, не имеют никакой ценности, считает полковник. По его словам, ВСУ могут продемонстрировать захват нескольких разрушенных зданий, которые находятся за 15–25 километров от линий обороны России.

ВС РФ отразили новые атаки ВСУ на запорожском направлении