США в ультимативной форме принуждают Карабах к встрече с Азербайджаном – СМИ

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Власти США в ультимативной форме принуждают представителей Нагорного Карабаха встретиться со стороной Азербайджана в третьей стране. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Вашингтоне.

По словам собеседника агентства, целью такой встречи является внедрение США в регион.

"Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регион", – сообщил он.

Источник пояснил, что миротворческую инициативу США продвигает министр иностранных дел Карабаха Сергей Газарян. Его интересы, по словам собеседника издания, полностью совпадают с Азербайджаном.

В конце мая 2023 года Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда сообщил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.

В этот же день с лидерами Армении и Азербайджана в Кремле встретился Владимир Путин. Он заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования. Тогда же российский лидер подчеркнул, что любые оставшиеся разногласия в терминологии являются преодолимыми препятствиями.



Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга