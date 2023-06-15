РФ поднимет 15 июня в СБ ООН тему расследования подрыва "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Россия поднимет вопрос о расследовании взрывов на "Северных потоках" на консультациях Совбеза ООН 15 июня. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Он заявил, что вопрос будет поднят в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН. После консультаций постпредство кратко пообщается с аккредитованными при ООН журналистами.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

Издание Politico 13 июня со ссылкой на источники в разведке Нидерландов сообщило, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный якобы лично руководил операцией по подрыву "Северных потоков".

ЦРУ заранее знало о планах Киева подорвать "Северные потоки" – СМИ