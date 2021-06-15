Марат Баширов: Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют людей

Фото: Александр Чикин
Избрание Петра Толстого на должность секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" поможет его однопартийцам наладить взаимодействие с избирателями. Об этом сообщил российский политолог, политтехнолог, гендиректор АНО "Центр изучения проблем международных санкционных режимов" Марат Баширов.
"Любая партия, определенно, должна обновляться, менять подходы к работе с гражданами. И господин Толстой в полной мере соответствует этому запросу", – подчеркнул эксперт.
Он выразил мнение, что за время работы на посту депутата от Люблинского городского округа столицы Толстой успел доказать свою эффективность и ответственный подход к работе с гражданами.
"Могу сказать, что Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют избирателя. Он не просто фиксирует их, а "берет на карандаш" и тщательно ищет какие-то решения вопросов, даже если они порой находятся в юрисдикции муниципальных властей", – подчеркнул Баширов.
Также он оценил ситуацию с экс-руководителем ГБУ "Жилищник района Лефортово" Еленой Бахтаревой, которую сняли с поста за халатность после жалоб горожан и исключили из партии благодаря вмешательству Толстого.
Баширов подчеркнул, что именно так должны поступать партийные структуры.
Ранее Толстой заявил, что от системы ЕГЭ в российских школах необходимо отказаться в пользу традиционного образования. По его словам, консенсус в этом вопросе есть как в преподавательском сообществе, так и в Госдуме.
Он отметил, что парламентские фракции "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, часть фракции "Единой России" поддерживают отмену ЕГЭ. Толстой напомнил о распространенном мифе, что якобы благодаря ЕГЭ дети из отдаленных регионов России получают реальный шанс поступить в ведущие вузы страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: