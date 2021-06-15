Марат Баширов: Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют людей

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Избрание Петра Толстого на должность секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" поможет его однопартийцам наладить взаимодействие с избирателями. Об этом сообщил российский политолог, политтехнолог, гендиректор АНО "Центр изучения проблем международных санкционных режимов" Марат Баширов.

"Любая партия, определенно, должна обновляться, менять подходы к работе с гражданами. И господин Толстой в полной мере соответствует этому запросу", – подчеркнул эксперт.

Он выразил мнение, что за время работы на посту депутата от Люблинского городского округа столицы Толстой успел доказать свою эффективность и ответственный подход к работе с гражданами.

"Могу сказать, что Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют избирателя. Он не просто фиксирует их, а "берет на карандаш" и тщательно ищет какие-то решения вопросов, даже если они порой находятся в юрисдикции муниципальных властей", – подчеркнул Баширов.

Также он оценил ситуацию с экс-руководителем ГБУ "Жилищник района Лефортово" Еленой Бахтаревой, которую сняли с поста за халатность после жалоб горожан и исключили из партии благодаря вмешательству Толстого.

Баширов подчеркнул, что именно так должны поступать партийные структуры.

Ранее Толстой заявил, что от системы ЕГЭ в российских школах необходимо отказаться в пользу традиционного образования. По его словам, консенсус в этом вопросе есть как в преподавательском сообществе, так и в Госдуме.

Он отметил, что парламентские фракции "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, часть фракции "Единой России" поддерживают отмену ЕГЭ. Толстой напомнил о распространенном мифе, что якобы благодаря ЕГЭ дети из отдаленных регионов России получают реальный шанс поступить в ведущие вузы страны.

